HeadHunter оценил свою выплату по налогу на сверхприбыль в 268 млн рублей

Группа рассчитывает произвести этот расчет до 30 ноября

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Группа HeadHunter, владеющая одноименным сервисом по подбору персонала, оценила разовую выплату по введенному налогу на сверхприбыль в 268 млн рублей, следует из ее отчета за II квартал 2023 года.

Группа рассчитывает произвести выплату до 30 ноября 2023 года, при этом варианте налог составит от 268 млн рублей. При выплате после этой даты, прогнозирует HeadHunter, сумма может вырасти до 536 млн рублей.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, устанавливающий 10%-ный налог на сверхприбыль для крупных компаний. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, он будет зачисляться в федеральный бюджет и носить разовый характер. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей.

Закон также предусматривает несколько категорий организаций, которые исключаются из состава налогоплательщиков налога на сверхприбыль. Речь идет о предприятиях малого и среднего бизнеса, организациях - плательщиках единого сельхозналога, российских организациях, созданных после 1 января 2021 года (за исключением образованных в результате реорганизации), иностранных организациях, начавших деятельность в РФ через постоянные представительства после 1 января 2021 года.

Из состава плательщиков исключаются также компании нефтегазового сектора и добычи угля. Как пояснял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, для таких компаний в 2023 году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.