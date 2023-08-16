СМИ: Нигерии стоит рассмотреть вступление в БРИКС для поиска альтернативы доллару

Как пишет портал This Day, этой организации "присуще стремление к новому мировому порядку, которое проявилось в XXI веке"

ПРЕТОРИЯ, 16 августа. /ТАСС/. Нигерии необходимо присмотреться к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) как к альтернативе Бреттон-Вудской валютной системе. Такое мнение выразил новостной портал This Day.

"БРИКС нельзя игнорировать как альтернативу. Духу БРИКС присуще стремление к новому мировому порядку, которое проявилось в XXI веке. Появление БРИКС свидетельствует о том, что "Большая семерка" больше не может управлять мировой экономикой, как она делала на протяжении десятилетий", - говорится в статье. По оценке ее автора, отсутствие у нигерийских политиков и экспертов энтузиазма по поводу вступления страны в это объединение носит идеологический характер, поскольку единственная модель, которая считается действенной в Нигерии, - это модель сотрудничества с Всемирным банком и Международным валютным фондом.

Ориентация на доминирование американского доллара негативно отражается на динамике экономического развития африканской страны, говорится в публикации. "Нигерии должно быть интересно развитие БРИКС. Следует изучить альтернативные варианты при поиске решений экономических проблем Нигерии. Это одна из причин, почему БРИКС должно быть важной для Нигерии, независимо от того, что говорят об этом объединении западные эксперты", - резюмирует автор публикации.

Бреттон-Вудская система сохранила за золотом статус международного платежного средства и расчетной единицы и ввела две резервные валюты - доллар США и английский фунт стерлингов. Однако фактически главной мировой резервной валютой становился доллар. 2 августа президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил за отказ от доллара в международной торговле и создание альтернатив американской валюте, в том числе для расчетов между участниками объединения БРИКС.