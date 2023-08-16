Кубань в течение трех - четырех лет намерена стать основным поставщиком семян в России

Аграрии края полностью перешли на отечественные семена пшеницы, ячменя, рапса, практически закрыли потребность по сое, и увеличивают долю импортозамещения по остальным культурам

КРАСНОДАР, 16 августа. /ТАСС/. Более 8 млн га площадей сельскохозяйственных культур в России засевают семенами кубанской селекции, в течение трех - четырех лет регион планирует стать основным поставщиком семян российским аграриям в рамках импортозамещения. Об этом заявил журналистам в ходе пресс-конференции вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

"В первую очередь мы должны обеспечить свою страну качественным посевным материалом. Для этого у нас все имеется, сегодня достаточно хозяйств, которые строят правильный технологический процесс по выращиванию семян озимых культур. Более 8 млн га сеются нашими озимыми пшеницы и зерновых на территории России, большое количество сеется и за пределами. На протяжении последующих трех - четырех лет мы станем, наверное, основным поставщиком не только [посевного материала] озимой пшеницы, но и кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы, и сои для всей нашей территории, для всех наших аграриев России", - сказал Коробка.

Он отметил наработки региона в части импортозамещения семян сахарной свеклы. Сейчас в крае почти 95% площадей этой культуры засевают импортными семенами. В 2022 году засеяли 200 га семенных участков гибридами собственной селекции, идет сбор урожая. В следующую посевную кампанию уже порядка 50% площадей сахарной свеклы планируют засеять семенами собственной селекции. "Думаю, через два - три года будем практически независимы по этой культуре", - сказал Коробка.

В начале года сообщалось, что аграрии Краснодарского края, следуя доктрине продовольственной безопасности страны, полностью перешли на отечественные семена таких озимых культур как пшеница, ячмень, рапс, практически закрыта потребность по сое, и увеличивают долю импортозамещения по остальным культурам.

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов России, эксперты называют Кубань гарантом продуктовой безопасности страны. Ранее аграрии края одними из первых в стране завершили уборочную кампанию, собрано 11,3 млн тонн зерновых и зернобобовых, из них 9,6 млн тонн пшеницы. Средняя по краю урожайность пшеницы составила 58,3 ц с га. На урожайность повлияла непогода. Под урожай озимых зерновых колосовых и зернобобовых культур 2023 года в регионе отвели почти 2 млн га. Зерно - основной вид экспортируемой продукции региона.