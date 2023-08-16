Расписки HeadHunter на Мосбирже росли более чем на 5,5%

Их стоимость достигала 2 638 рублей за бумагу на фоне публикации отчета по МСФО

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Стоимость депозитарных расписок компании HeadHunter в ходе торгов на Московской бирже росла на 5,77% - до 2 638 рублей за бумагу на фоне публикации отчета по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за II квартал 2023 года, свидетельствуют данные торговой площадки на 15:14 мск.

По данным биржи на 15:57 мск, стоимость расписок замедлила рост до 2,21%, находилась на уровне 2 549 рублей за бумагу.

Ранее сегодня стало известно, что группа HeadHunter, владеющая одноименным рекрутинговым сервисом, во втором квартале увеличила выручку по МСФО на 78%, до 7 млрд рублей. За отчетный период группа зафиксировала чистую прибыль в размере 3,04 млрд рублей при убытке в 321 млн годом ранее. Скорректированная чистая прибыль составила в апреле - июне текущего года 3 млрд рублей против 961 млн рублей за такой же период прошлого года. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 146,4%, до 4,1 млрд рублей.