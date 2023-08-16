"Газпром нефть" запустит на Омском НПЗ комплекс переработки нефти

Как сообщили в холдинге, в 2023 году компания также введет в эксплуатацию высокотехнологичный комплекс по производству отечественных синтетических базовых масел

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Газпром нефть" в этом году введет в эксплуатацию комплекс первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ на Омском НПЗ, а также высокотехнологичный комплекс по производству отечественных синтетических базовых масел на Омском заводе смазочных материалов, сообщает "Газпром" по итогам рабочей встречи главы "Газпрома" Алексея Миллера с секретарем генерального совета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком и временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Виталием Хоценко.

"[Комплекс первичной переработки нефти] позволит заменить сразу шесть установок предыдущего экологического поколения, повысить эффективность производства топлива, дополнительно снизить воздействие на окружающую среду", - сказано в сообщении. Производительность объекта составит 8,4 млн тонн в год по нефти и 1,2 млн тонн в год по стабильному газовому конденсату.

Комплекс по производству отечественных синтетических базовых масел мощностью 220 тыс. тонн в год позволит отказаться от использования импортных компонентов при создании востребованных рынком смазочных материалов. Он будет производить 12 видов основ для высокотехнологичных синтетических моторных, трансмиссионных и индустриальных масел.

Стороны обсудили также ключевые направления сотрудничества "Газпрома" и региона. В частности, рассмотрен ход реализации актуализированной программы развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы. В настоящее время компания готовит к запуску в работу газопровод-отвод с ГРС-29 в г. Омске и газопровод-связку от этой ГРС до городских газораспределительных сетей.

"Новая инфраструктура позволит перераспределить нагрузку на действующие ГРС в Омском районе. Будут созданы условия для развития газификации Омска и южных районов области - Азовского, Омского, Полтавского и Шербакульского", - сказано в сообщении.

Было отмечено, что компании группы также поддерживают образовательные и культурные проекты, развивают спортивную инфраструктуру. В частности, в Омске "Газпром" построил центральный комплекс хоккейной академии "Авангард". При поддержке "Газпром нефти" возведена ледовая G-Drive Арена на 12 тыс. зрителей - домашняя арена хоккейного клуба "Авангард". Сегодня это самый современный хоккейный комплекс в России. На встрече была рассмотрена и возможность участия "Газпрома" в новых социальных инициативах региона.