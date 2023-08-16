Лидерами ДФО по экспортным результатам стали Бурятия, Приморье и Хабаровский край

Компании из этих субъектов заняли 13, 11 и 9 призовых мест соответственно

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Республика Бурятия, Приморский и Хабаровский края стали лидерами по экспортным результатам в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Всего победителями всероссийской премии "Экспортер года" на Дальнем Востоке в 14 номинациях стали 30 компаний, сообщила пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ) (входит в ВЭБ.РФ).

"Лидерами округа по экспортным результатам стали Республика Бурятия, Приморский и Хабаровский края. Компании из этих субъектов заняли больше всего призовых мест: 13, 11 и 9 соответственно", - сказано в сообщении.

По словам первого заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова, развитие экспортного потенциала России на Дальнем Востоке - одно из важнейших направлений стратегии поворота на Восток. "Благодаря своему географическому положению ДФО имеет важное преимущество в виде прямого доступа к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона. За последние годы запущено множество проектов для перехода от преимущественно сырьевого экспорта к поставкам за рубеж продукции с высокой добавленной стоимостью. Особые перспективы для местных экспортеров открывает развитие Восточного полигона и Северного морского пути", - цитирует слова Осьмакова пресс-служба.

В свою очередь зампредседателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульянов отметил, что в условиях глобальной перестройки логистических цепочек у компаний есть отличная возможность найти новые рынки сбыта и доказать, что российская продукция обладает высоким качеством и может достойно выдержать конкуренцию на зарубежных рынках.

"Конкурс "Экспортер года" является не только платформой для вручения престижной награды, но и событием, которое объединяет экспортное сообщество и стимулирует его на дальнейшие достижения. Конкурс предоставляет возможность узнать о передовых практиках, инновационных подходах и успешных стратегиях ведения экспортного бизнеса. Он становится своеобразным форумом для обмена идеями, которые помогут нашему экспортному сектору дальше процветать", - цитирует пресс-служба слова гендиректора РЭЦ Вероники Никишиной.

Премия "Экспортер года" учреждена правительством РФ для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности. Премия, вручаемая по итогам конкурса, является символом государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки.