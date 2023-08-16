FT: Tesla снизила цены на электромобили в КНР для повышения их конкурентоспособности

По информации газеты, на 6,9% снизилась стоимость в сегменте премиальных моделей S и X

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Tesla снизила цены на модели, выпущенные для китайского рынка, чтобы занять больший его сегмент и вытеснить местные марки. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

По ее информации, компания в начале недели "снизила цены различных моделей электрокаров", в том числе на 6,9% в сегменте премиальных моделей S и X. Последние теперь стоят на местном рынке 754,9 тыс. и 836,9 тыс. юаней ($103 тыс. и $115 тыс.) соответственно.

Издание отмечает, что Китай стал одним из важнейших рынков для корпорации (на страну приходится около трети годовых продаж компании). Не исключено, что Tesla в целях завоевания еще большей доли рынка "пойдет на дальнейшее снижение цен [на свою продукцию] в этом году", поскольку в июле глава корпорации Илон Маск заявил, что она "может пожертвовать маржой ради того, чтобы произвести больше автомобилей".

Крупнейшие местные и зарубежные производители электромобилей активно ведут в Китае ценовые войны с целью занять доминирующее положение на рынке КНР. Как отмечает издание, китайские конкуренты Tesla, такие как Leapmotor, Chery и SAIC, в августе уже снизили цены на свою продукцию. Сама Tesla впервые начала проводить демпинговую политику на местном рынке в конце 2022 года, продавая некоторые модели на 50% дешевле, чем в Европе и США. Позже в конкуренцию включились и другие иностранные производители, в том числе Audi и BMW.