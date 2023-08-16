16 августа, 13:43

В России отметили рост внутренних перевозок угля по ж/д сети за январь - июль на 2%

По данным РЖД, показатель достиг 90,6 млн тонн

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Внутренние перевозки угля по железнодорожной сети РФ за январь - июль 2023 года выросли на 2% по отношению к аналогичному периоду 2022 года и составили 90,6 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

"Погрузка твердого топлива на сети РЖД продолжает превышать прошлогодние результаты. Наибольшие объемы горняки отправляют на экспорт - с начала года через порты и погранпереходы отправлено 116,8 млн тонн (+1,8%). Внутренние перевозки угля превысили 90,6 млн тонн (+2%)", - говорится в сообщении.

В холдинге отметили, что наибольший объем угля на экспорт отправлено из Кузбасса - 68,7 млн тонн.

РЖД подчеркнули, что холдинг полностью выполняет соглашения с регионами по вывозу экспортного угля на Восток. При этом продолжается небольшое отставание от согласованных параметров погрузки угля из Якутии в связи с тем, что отдельные грузоотправители не предъявили груз. 

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