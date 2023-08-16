Более трети средств размещения акций оператора электродвижения Hyper поступило от физлиц

Общий объем финансирования в рамках единственного раунда составил 350 млн рублей, сообщили в организации

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российский оператор электродвижения и сети зарядных станций Hyper в ходе первого размещения своих акций привлек инвестиции через инвестиционную платформе Zorko. Общий объем финансирования в рамках единственного раунда составил 350 млн рублей, из которых 127 млн рублей, или 36%, привлечено от более чем 750 физических лиц, сообщили в пресс-службе Hyper.

Оставшиеся средства предоставлены основателями и стратегическими инвесторами компании ГК "ТехноСпарк" и "ЭР-Телеком", сообщил ТАСС источник.

"Успешное размещение акций Hyper подтверждает, что у населения есть большой интерес к развитию технологий в нашей стране. Новые формирующиеся немонополизированные рынки - такие как электротранспорт, являются хорошей точкой роста благосостояния для инвесторов. Мы продолжим развивать электродвижение и предлагать пользователям электромобилей современные и конкурентные продуктовые решения", - приводит пресс-служба слова основателя и генерального директора Hyper Алексея Тихонова.

Полученные средства будут использованы Hyper для развития электротранспорта в регионах РФ. Сеть зарядных станций Hyper увеличится с 44 до 160, будет доработана IT-платформа HyperChargeManagementSystem для предоставления сервиса клиентами, пользователями и партнерам компании.

Акции Hyper будут иметь вторичный оборот на инвестиционной платформе Zorko.