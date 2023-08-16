В КБР урожай зерновых колосовых вырос на 20% в 2023 году

Основу урожая зерновых колосовых составляет пшеница, которой собрано 206,6 тыс. тонн

НАЛЬЧИК, 16 августа. /ТАСС/. Урожай зерновых колосовых культур в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2023 году составил более 306 тыс. тонн , что на 20% выше, чем годом ранее. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального Минсельхоза Светлана Самченко.

"В Кабардино-Балкарии завершилась уборка зерновых колосовых культур. По оперативным данным районных органов управления АПК, с площади 84,5 тыс. га намолочено свыше 306 тыс. тонн зерна, или порядка 120% к аналогичному периоду прошлого года. Основу урожая зерновых колосовых составляет пшеница, которой собрано 206,6 тыс. тонн. Ячменя аграрии республики намолотили 95,5 тыс. тонн, остальные незначительные объемы приходятся на овес и тритикале", - рассказала Самченко.

В целом по республике зерновыми и зернобобовыми засеяно 217,6 тыс. га. Основной зерновой культурой в Кабардино-Балкарии является кукуруза, она занимает 127 тыс. га, или почти 60% площадей, занятых зерновыми. К уборке зерна кукурузы земледельцы приступают в сентябре, пояснила собеседница агентства.