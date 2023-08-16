Количество заявок на регистрацию патента в РФ выросло на 10% в I полугодии

Как сообщили в Роспатенте, благодаря цифровым сервисам регистрировать права сейчас удобно и быстро

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Патентная активность на российском рынке, несмотря на санкционное давление, растет, а количество заявок за шесть месяцев этого года выросло на 10% к аналогичному периоду прошлого года и достигло 10 тыс. Об этом сообщил руководитель Роспатента Юрий Зубов на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы в прошлом году фиксировали по некоторым направлениям существенный рост именно от российских заявителей, российских компаний. И в этом году за шесть месяцев 10% рост заявок на получение патентов, - сказал Зубов. - Видим почти 50% [заявок] в области органической химии, в области фармацевтики, в районе 13% отмечаем в медицине, рост в микроэлектронике в районе 10%, в двигателестроении и, что немаловажно, в станкостроении незначительный, но рост, наметился по заявкам. Такое поступательное движение, и лидерами являются университеты".

Он отметил, что благодаря цифровым сервисам регистрировать права в Роспатенте сейчас удобно и быстро. За последние годы существенно сокращен срок рассмотрения заявки на изобретение и сейчас он составляет четыре месяца, что на 80% быстрее, чем в странах так называемой системы IP 5. В качестве примера он привел США, где рассмотрение длится порядка 22 месяцев, Японию - 18 месяцев, Корею, где рассматривают заявку около 20 месяцев, и Европейское патентное ведомство с Китаем. В этих странах сроки рассмотрения заявления на патент составляют 36 и 30 месяцев соответственно.

Зубов также пояснил, что более 80% всех заявок поступает в Роспатент в электронном виде. Компьютерные программы уже регистрируются в онлайн режиме в день подачи заявки. Кроме того, он напомнил о запуске поисковой платформы, которая аккумулирует оцифрованный массив российской и зарубежной патентной и научно-технической информации.

"Сейчас здесь более 150 млн единиц патентной информации. Платформа предоставляет свободный и бесплатный доступ для любого гражданина или компании. Благодаря этому любой исследователь может разобраться, насколько инновационны его решения, спрофилировать свою научную работу в пользу новых инновационных решений", - сказал глава Роспатента.