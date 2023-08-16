Швейцария поддержала 11-й пакет антироссийских санкций ЕС

Федеральный совет таким образом перенял ограничения, которые ввел Европейский союз с рамках последнего пакета рестрикций против РФ

ЖЕНЕВА, 16 августа. /ТАСС/. Швейцария присоединилась к 11-му пакету антироссийских санкций, принятых Евросоюзом в связи со специальной военной операцией России на Украине. Об этом сообщило швейцарское правительство - Федеральный совет.

"16 августа 2023 года Федеральный совет утвердил новые меры в отношении России, переняв, таким образом, те из них, которые были недавно одобрены Европейским союзом в рамках 11-го пакета санкций", - говорится в сообщении.

В Берне напомнили о том, что Брюссель 23 июня принял 11-й пакет санкций против Москвы. В этой связи Министерство экономики Швейцарии 28 июня "распространило в рамках своей компетенции режим санкций на более чем 100 новых лиц и организаций". На заседании 16 августа Федеральный совет решил "перенять другие меры из 11-го пакета санкций ЕС". Речь идет, в частности, о запрете продажи товаров двойного назначения 87 предприятиям, а также товаров, которые "могут способствовать военному и технологическому усилению России". Среди таких компаний фигурируют "предприятия третьих страны, поставлявших продукцию такого типа в Россию". Кроме того, перечень компаний, на которые распространяется запрет на экспорт, расширен.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает, несмотря на свой нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарския включена в этот список.