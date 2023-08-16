Минпромторг может исключить некоторую вычислительную технику из параллельного импорта

Газета "Коммерсантъ" сообщала, что ведомство рассматривает возможность ограничения параллельного импорта продукции более 20 зарубежных брендов, в частности технику HP, Acer, IBM, Dell

КАЛИНИНГРАД, 16 августа. /ТАСС/. Минпромторг может исключить некоторую вычислительную технику из перечня товаров для параллельного импорта при условии гарантии качества и объема российских аналогов и ждет таких предложений от отечественных производителей до конца года. Об этом сообщил журналистам на церемонии запуска производства отечественных медиахабов "Селигер" замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

"Каждый раз, пересматривая приказ о параллельном импорте, который выпускает наше министерство, по тем позициям, по которым наша промышленность может покрыть существующий спрос внутри страны с хорошим качеством, мы, конечно, разрешения на параллельный импорт из недружественных стран будем отзывать. И такая работа ведется. Уверен, что до конца года соответствующие предложения от коллег, выпускающих вычислительную технику, с которыми начинали эту работу в этом году, мы получим", - сказал он.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Минпромторг РФ с российскими производителями вычислительной техники рассматривает возможность ограничения параллельного импорта в Россию продукции более 20 зарубежных брендов, в частности технику HP, Acer, IBM, Dell.