Reuters: ФРГ не стала брать на себя обязательство ежегодно тратить на оборону 2% ВВП

По информации агентства, в правительстве Германии отказались комментировать подробности соответствующего законопроекта

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Правительство Германии не стало брать на себя обязательства по выполнению цели НАТО выделять 2% ВВП на оборонные расходы на ежегодной основе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в кабмине ФРГ.

По словам источника агентства, соответствующий пункт в проекте закона о бюджетном финансировании, принятом кабинетом министров, был удален. Это изменение, как пишет Reuters, означает, что Германия сможет придерживаться своего текущего обещания достичь цели в 2% в среднем за пятилетний период. В правительстве ФРГ, как отмечает агентство, отказались комментировать подробности законопроекта.

Ранее союзники по НАТО подвергли Германию резкой критике за то, что она ежегодно не тратит 2% ВВП на оборону. В июле канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что на фоне нынешних событий на Украине в долгосрочной перспективе правительство ФРГ намерено тратить необходимую сумму. В 2024 году, по его словам, Берлин впервые добьется этого за счет бюджетных средств и специального фонда для модернизации Бундесвера в размере €100 млрд, даже если он будет израсходован.

В заявлении июльского саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе указывалось, что признается необходимость сделать больше для выполнения обязательств "в качестве союзников по НАТО, в том числе для удовлетворения давних потребностей альянса для обеспечения ресурсами новых планов обороны и обновления вооружений, а также для обеспечения операций, миссий и деятельности НАТО". Члены альянса также признали, что "во многих случаях потребуются расходы, превышающие 2% ВВП, для устранения существующих недостатков и удовлетворения требований во всех секторах для гарантий безопасности".

Страны НАТО на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года приняли решение сделать показатель в 2% ВВП целевым для всех стран-членов.