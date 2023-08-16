"Ригла" приобрела приморскую аптечную сеть "Фарм"

Новые точки будут работать под брендом "Здравсити Аптека"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Федеральная аптечная сеть "Ригла" (входит в группу "Протек") приобрела уссурийскую сеть "Фарм", состоящую из 31 аптеки. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Ригла" Александр Филиппов.

"Компания "Ригла" приобрела аптечную сеть "Фарм" (г. Уссурийск), состоящую из 31 точки. Новые аптеки будут работать под брендом "Здравсити Аптека". Мы планируем активно продвигать не только офлайн-формат "Здравсити", но и одноименный маркетплейс товаров для здоровья zdravcity.ru", - сказал он.

Филиппов отметил, что в Приморском крае "Ригла" до сих пор была представлена только партнерами франчайзи. Приобретение сети "Фарм" - возможность выйти с собственными аптеками не только на рынок Уссурийска, поскольку в городе представлена основная масса точек "Фарм", но и развивать бизнес в Хабаровске и других городах Дальнего Востока.