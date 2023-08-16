16 августа, 14:21

Дума рассмотрит законопроект, обязывающий маркетплейсы предоставлять сертификаты товаров

Рассмотрение пройдет в осеннюю сессию, сообщила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в осеннюю сессию законопроект об обязанности маркетплейсов предоставлять сертификаты, подтверждающие качество и безопасность товаров. Об этом сообщила в Telegram-канале первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

"Депутатами Госдумы совместно с Росаккредитацией было найдено решение, как подтверждать безопасность и качество продукции, продающейся в интернете. Да и не только в интернете, но и на рынках, в магазинах. Это одна из задач, которую я не просто держала на контроле, но написала законопроект, который внесен в Думу, прошел госкомиссию под председательством [главы Минпромторга РФ Дениса] Мантурова, и мы будем рассматривать его в осеннюю сессию", - написала Буцкая.

Она сообщила, что Росаккредитация обяжет маркетплейсы предоставлять сертификаты продукции. Копии таких документов находятся в онлайн-реестре Росаккредитации. "В карточке каждого товара, у которого есть сертификат или декларация, должна быть ссылка на них, чтобы каждый мог проверить действительны ли они", - пояснила депутат.

Она отметила, что это особенно важно для детских товаров. "Бывает, что их завозят под видом сувенирной продукции, не имеющей таких строгих требований, как детские товары", - добавила парламентарий. 

Теги:
Россия"Единая Россия"Буцкая, Татьяна Викторовна
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