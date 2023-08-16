Якутия рассчитывает получить дивиденды от "Алросы" по итогам первого полугодия 2023 года

Глава региона Айсен Николаев отметил, что в условиях вводимых санкций у компании "результаты более чем достойные"

ЯКУТСК, 16 августа. /ТАСС/. Власти Якутии рассчитывают получить дивиденды от алмазодобывающей компании "Алроса" по итогам первого полугодия 2023 года. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в интервью телеканалу "Якутия-24".

"Решение о выплате дивидендов по итогам первого полугодия: мы считаем, что пришло время, чтобы определенная часть уже прибыли компании, которую она заработала за это время, уже могла бы быть направлена именно в интересах ее крупнейших акционеров - Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и районов алмазной провинции", - сказал Николаев.

Он отметил, что в условиях вводимых санкций у компании "результаты более чем достойные". "Мы видим размеры выручки, мы видим, что она ничуть не снизилась. <…> Я хочу сказать, что в этом году мы очень внимательно анализировали состояние компании, финансовую устойчивость. По всем нашим проведенным различным расчетам - и нами, и специалистами Министерства финансов Российской Федерации - мы видим и оцениваем состояние компании "Алроса" как абсолютно устойчивое", - добавил глава региона.

По итогам 2022 и 2021 года компания не выплачивала дивиденды. Последний раз "Алроса" выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере 8,79 рубля на акцию. В соответствии с действующей дивидендной политикой, компания может направлять на дивиденды по итогам полугодия от 70% до 100% от свободного денежного потока за соответствующее полугодие при условии, что отношение чистого долга к EBITDA на конец отчетного периода составляет от 0,0х до 1,0х (не включительно).

Если значение показателя чистый долг/EBITDA на конец периода соответствует диапазону 1,0х-1,5х (не включительно), то размер полугодовых дивидендных платежей может составить от 50% до 70% от свободного денежного потока. При условии, что долговая нагрузка "Алросы" ниже 0,0х, компания может направить на дивиденды более 100% от свободного денежного потока за период.

Чистая прибыль компании "Алроса" по международным стандартам финансовой отчетности по итогам I полугодия 2023 года снизилась в 1,5 раза, до 55,57 млрд рублей против 85,32 млрд рублей в январе - июне 2022 года. Выручка алмазодобывающей компании выросла до 188,2 млрд рублей против 187,88 млрд рублей годом ранее.

О компании

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья. Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Республика Саха (Якутия) - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых компания осуществляет свою деятельность, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций компании.