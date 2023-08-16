В ЛНР две крупные сети супермаркетов снизят цены на более чем 20 товаров

Речь идет о "Матрешке" и SPAR

ЛУГАНСК, 16 августа. /ТАСС/. Две крупные сети супермаретов "Матрешка" и SPAR, работающие в Луганской Народной Республике (ЛНР), снизят цены на 24 продовольственных товара после подписания меморандума на добровольное ограничение торговой наценки с министерством промышленности и торговли ЛНР. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального минпромторга.

"В супермаркетах "Матрешка" и SPAR снизятся цены. Еще две крупные сети супермаркетов республики подписали с Минпромторгом ЛНР меморандум на добровольное ограничение торговой наценки. На 24 продовольственных товара надбавка к закупочной цене составит до 5%", - сказано в сообщении. Уточняется, что магазины сетей супермаркетов "Матрешка" и SPAR работают в Луганске, Краснодоне, Счастье, Старобельске, Ровеньках, Стаханове, Алчевске, Антраците, Перевальске, Свердловске, Лисичанске, Красном Луче, Северодонецке, а также поселке Петровское.

В минпромторге республики также рассказали, что свыше 100 представителей мелкорозничной торговли "уже заключили добровольное соглашение о новой ценовой политике". Отмечается, что наибольшую активность проявили предприниматели, работающие в Перевальском и Краснодонском районах республики. "Стоит отметить предпринимателей небольших населенных пунктов, таких как Кировск, Брянка, Новоайдар, где также подписано значительное количество меморандумов", - цитирует ведомство замминистра промышленности и торговли ЛНР Ивана Леонова.

8 августа Леонов сообщал, что ЛНР первая из четырех новых регионов РФ выполнила поручение президента России Владимира Путина, подписав меморандум на добровольное ограничение торговой наценки.