16 августа, 14:28,
обновлено 16 августа, 14:40

Росрыболовство попросило ФАС провести анализ цен на транспортные услуги в лососевую путину

Ежегодно во время путины наблюдается подорожание поставок рыбы с Дальнего Востока в другие регионы России, отметил глава организации Илья Шестаков

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Росрыболовство попросило Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России проанализировать стоимость услуг железнодорожного и морского транспорта до и во время лососевой путины на Дальнем Востоке. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.

"Ежегодно во время путины наблюдается подорожание поставок рыбы с Дальнего Востока в другие регионы России. <…> Мы эту ситуацию без внимания не оставляем. Обратились в ФАС России, чтобы проанализировать формирование стоимости услуг железнодорожного и морского транспорта, включая динамику до и во время лососевой путины на Дальнем Востоке", - сказал он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияШестаков, Илья Васильевич
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