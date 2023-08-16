Росрыболовство попросило ФАС провести анализ цен на транспортные услуги в лососевую путину

Ежегодно во время путины наблюдается подорожание поставок рыбы с Дальнего Востока в другие регионы России, отметил глава организации Илья Шестаков

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Росрыболовство попросило Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России проанализировать стоимость услуг железнодорожного и морского транспорта до и во время лососевой путины на Дальнем Востоке. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.

"Ежегодно во время путины наблюдается подорожание поставок рыбы с Дальнего Востока в другие регионы России. <…> Мы эту ситуацию без внимания не оставляем. Обратились в ФАС России, чтобы проанализировать формирование стоимости услуг железнодорожного и морского транспорта, включая динамику до и во время лососевой путины на Дальнем Востоке", - сказал он.