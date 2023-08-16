Минфин отметил обязанность маркетплейсов отвечать за нарушения при онлайн-продаже алкоголя

Ведомство отметило, что ответственность за несоблюдение запретов и ограничений в области продажи алкогольной продукции должен нести как продавец, так и иное лицо, имеющее лицензию на дистанционную продажу такого продукта

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Маркетплейсы, как и продавцы, должны нести ответственность за нарушения при онлайн-продаже алкоголя, сообщила пресс-служба Минфина РФ.

Тем не менее, в пресс-службе Минфина отметили, что министерство не предлагало вывести маркетплейсы из-под ответственности за нарушения при онлайн-продаже алкоголя.

"Ответственность за несоблюдение запретов и ограничений в области продажи алкогольной продукции должен нести как продавец, так и иное лицо, имеющее лицензию на дистанционную продажу алкогольной продукции. При нарушении ими правил соблюдения продажи алкогольной продукции должно быть предусмотрено наказание, вплоть до лишения лицензии. Предлагаемая Минфином модель предполагает, что маркетплейсы также должны будут иметь соответствующую лицензию на деятельность по продаже алкогольной продукции", - говорится в комментарии пресс-службы.

Как подчеркивается в сообщении министерства, такая модель позволит более эффективно обеспечивать соблюдение запретов и ограничений в области продажи алкогольной продукции, учитывая предполагаемые повышенные требования к продавцам и к их ответственности.

Ранее издание "Ведомости" сообщило со ссылкой на источник, что парламентарии готовят к внесению в Госдуму в осеннюю сессию обновленный законопроект, который должен разрешить онлайн-торговлю алкоголем на маркетплейсах. По данным издания, Минфин указал на необходимость предусмотреть ответственность за несоблюдение запретов и ограничений в области розничной продажи алкоголя. Так, эту ответственность должен нести именно продавец, реализующий алкогольную продукцию дистанционным способом, вне зависимости от того, кто будет осуществлять доставку, сообщало издание.

В беседе с ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что законопроект о легализации онлайн-продажи алкоголя и о правилах его доставки дорабатывается с учетом замечаний Министерства финансов РФ, которое концептуально поддержало документ. По мнению Клишаса, оставлять как есть ситуацию с нелегальной дистанционной торговлей алкоголем нельзя, так как она несет реальную угрозу жизни и здоровью людей. Он подчеркнул, что правительству нужно определиться с тем, как должна регулироваться торговля алкоголем, в том числе в интернете.

Об инициативе сенатора

Законопроект, разработанным Клишасом, предлагает разрешить розничную онлайн-продажу алкогольной продукции. При этом у продавца должна быть лицензия на закупку, хранение, поставку и торговлю алкоголем. Разрешение будет действовать при условии включения продавца в реестр лиц, владеющих сайтами по дистанционной розничной продаже алкоголя. На Росалкогольтабакконтроль предлагается возложить обязанность по установлению порядка ведения такого реестра.

В настоящее время в России запрещено торговать алкогольной продукцией дистанционным способом. Вместе с тем, по оценкам экспертов, годовой оборот нелегального рынка интернет-торговли уже достиг 11 млрд рублей и продолжает стремительно расти, указывается в пояснительной записке к документу. Таким образом, запрет на реализацию алкогольной продукции дистанционным способом действует в основном в отношении добросовестных участников рынка