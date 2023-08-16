Nordwind и "Икар" запустили прямые рейсы между Калининградом и Ульяновском

Перелеты будут выполняться один раз в неделю по средам на Embraer 190 в компоновке 110 пассажирских мест

КАЛИНИНГРАД, 16 августа. /ТАСС/. Авиакомпании Nordwind и "Икар" начали выполнять прямые регулярные рейсы между Калининградом и Ульяновском. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале аэропорта Храброво.

"Первый рейс в Ульяновск вылетел из Калининграда по расписанию, в 12:33, на борту - 71 пассажир. Прибытие первого рейса из Ульяновска ожидается сегодня вечером в 20:15", - говорится в сообщении.

Перелеты по новому маршруту будут выполняться с частотой один раз в неделю по средам на воздушных судах Embraer 190 в компоновке 110 пассажирских мест. Время в пути составит чуть более трех часов.

Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны имеет статус аэропорта федерального значения. Маршрутная сеть включает более 20 регулярных направлений полетов. По итогам 2022 года пассажиропоток Храброво составил 3,74 млн человек. Основной поток гостей прибывает в область через него.