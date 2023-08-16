Путин поручил разработать меры по стимулированию потребления рыбы в России

Глава государства отметил, что "рыбные четверги" в СССР были связаны, скорее, с нехваткой мяса

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил разработать меры по стимулированию потребления рыбы в РФ, но отметил, что "рыбные четверги" в СССР были связаны, скорее, с нехваткой мяса. Такое поручение он дал Минсельхозу на совещании с членами правительства.

"Дмитрий Николаевич (Патрушев, глава Минсельхоза - прим. ТАСС), вы как ключевой орган, как ключевое министерство просто займитесь организацией этой работы по подготовке комплекса мер по стимулированию внутреннего потребления рыбной продукции. Договорились, ладно?" - обратился глава государства к министру сельского хозяйства.

При этом Путин прокомментировал слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который вспомнил о советской практике "рыбного дня". "Вы вспомнили "рыбные четверги" в Советском Союзе, но я не думаю, что тогда решения соответствующих властей были продиктованы желанием выполнить рекомендации Минздрава и сбалансировать питание советских граждан. Скорее всего, это было вызвано нехваткой мясных продуктов в торговых сетях, ну и производство их было недостаточным", - сказал президент.