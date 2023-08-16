Запасы нефти в США за неделю снизились на 6 млн баррелей

На 11 августа они составили 439,7 млн баррелей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю уменьшились на 6 млн баррелей и на 11 августа составили 439,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов на 1% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для данного времени года.

По данным на 17:35 мск, октябрьский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE дешевеет на 0,61% - до $84,56 за баррель, стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в октябре 2023 года снижается до $80,55 за баррель (-0,35%).