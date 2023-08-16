В Казахстане бывшие рестораны McDonald’s сменили вывески на имена казахстанцев

Согласно распространяемым в социальных сетях фотографиям, на заведениях вместо вывесок "Мы открыты" появились такие надписи, как "Я Айгерим", "Я Диана", " Я Данияр"

АЛМА-АТА, 16 августа. /ТАСС/. Рестораны, ранее работавшие в Казахстане под брендом McDonald’s, теперь носят мужские и женские имена, распространенные в республике.

Согласно распространяемым в социальных сетях фотографиям, рестораны бывшей сети вместо вывесок "Мы открыты" демонстрируют такие надписи, как "Я Айгерим", "Я Диана", " Я Данияр".

В компании Food Solutions KZ, которая управляет сетью, пока не комментируют переименования, пресс-служба подтвердила лишь, что вывески изменены в 24 ресторанах в шести городах Казахстана.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в Казахстане объявила о прекращении работы под этим брендом в январе 2023 года. В компании объяснили это ограничениями в поставках. Гендиректор Food Solutions KZ Асет Машанов сообщал, что компания пока не определилась с названием для ресторанов и занимается развитием локального бренда.

В ноябре 2022 года министр торговли и интеграции республики Серик Жумангарин заявил, что проблемы компании связаны с перестройкой схемы поставок продуктов питания для сети, которые ранее импортировались, в том числе из России.

McDonald's в Казахстане работал более шести лет и являлся одним из лидеров индустрии ресторанов быстрого обслуживания.