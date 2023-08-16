В России собираемость платежей за вывоз отходов выросла за полгода на 5%

Всего физическим и юридическим лицам в этот период выставили счетов на 139,3 млрд рублей, из них оплатили 127,3 млрд рублей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Собираемость платежей за вывоз бытовых отходов в России по итогам первого полугодия 2023 года выросла на 5,3% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и составила 91,4%. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"РЭО провел регулярный анализ собираемости платежей региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. В первом полугодии 2022 года она составляла 86,1%, в этом году показатель вырос сразу на 5,3% и составил 91,4%. Всего физическим и юридическим лицам в указанном периоде было выставлено счетов на 139,3 млрд рублей, из них оплачено 127,3 млрд рублей", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Наибольшую собираемость за вывоз отходов показал Уральский федеральный округ с 95,3% (рост на 2,4%) и Северо-Западный федеральный округ с 93,7% (рост на 13,5%). Наименьшую собираемость за январь - июнь показал Дальневосточный федеральный округ с 83,7% (снижение на 1,7%). Среди регионов собираемость выше 100% показали Ненецкий округ (110,8%) и Тюменская область (100,9%). Хуже всех собираемость в Ингушетии (31,8%), Туве (56,1%) и Дагестане (58,3%).

"Это объясняется в первую очередь большими расстояниями до потребителей услуги и отсутствием доступа к персональным данным абонентов, что мешает взыскивать долги, а также недостаточной разъяснительной работой с потребителями данной коммунальной услуги", - указал заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.