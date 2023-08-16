В России вылов рыбы с начала года вырос на 13%

Объем вылова превысил 3,5 млн тонн

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Вылов рыбы в России с начала текущего года увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до более 3,5 млн тонн. Около 230 тыс. тонн продукции произвела за полгода отечественная аквакультура, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.

"С начала этого года общая добыча российских рыбаков составила уже более 3,5 млн тонн - на 13% выше показателя 2022 года. <…> Хорошие результаты показывают и отечественные рыбоводы. За последние 10 лет объем производства аквакультуры удалось нарастить более чем в два раза. За первое полугодие произведено уже 230 тыс. тонн, ожидаем рост по итогам года на 5%", - сказал он.

Экспорт рыбной продукции в январе - июле 2023 года составил порядка 1,2 млн тонн, что на 2,5% превышает уровень того же периода 2022 года, отметил глава ведомства. По его словам, рыбохозяйственный комплекс России устойчив и работает стабильно. Объемы вылова растут не только в основных промысловых бассейнах страны, но и за пределами отечественной экономической зоны, невзирая на недружественные действия некоторых стран.

"Ряд недружественных стран оказывают себе медвежью услугу: ввели запрет на заход наших рыболовных судов, работающих в конвенционных районах, в свои порты, прекратили ремонт наших судов. При этом предприятия, которые ранее обслуживали российский флот, несут существенные финансовые потери, многие из них находятся на грани банкротства. Эта ситуация подтвердила необходимость в наращивании и модернизации отечественных судоремонтных мощностей, создании собственных компетенций", - подчеркнул Шестаков.