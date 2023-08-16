Philip Morris планирует в будущем отказаться от выпуска обычных сигарет

Компания намерена предложить потребителям менее вредные альтернативные варианты, сообщил глава германского подразделения концерна Маркус Эссинг

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Табачная компания Philip Morris намерена в будущем постепенно отказаться от производства обычных сигарет и предложить курильщикам менее вредные альтернативные варианты. Об этом сообщил глава германского подразделения концерна Маркус Эссинг газете Bild.

"Мы хотим к 2025 году убедить более 40 млн курильщиков во всем мире использовать альтернативные варианты, содержащие меньше вредных веществ", - сказал он. По его словам, это соответствует примерно 50% оборота. Среди таких альтернатив продукты типа IQOS (система нагревания табака) и другие.

Как считает Эссинг, обычные сигареты устаревают. На вопрос, когда конкретно компания планирует полностью отказаться от их производства, он ответил, что "как можно скорее".

В Германии число молодых потребителей табачной продукции после пандемии коронавируса стремительно увеличилось: согласно опросу общественного мнения, проведенному компанией Forsa, 11% респондентов в возрасте от 16 до 29 лет назвали себя заядлыми курильщиками. По сравнению со временем до пандемии рост составил 83%.

В настоящее время более трети доходов Philip Morris, выпускающей в том числе марки Marlboro и Benson & Hedges, приходится на электронные сигареты и системы нагревания табака. PMI (Philip Morris International ) также инвестировала более £8,5 млрд ($10,6 млрд) в поиск альтернативных путей к "будущему без табачного дыма". В прошлом году компания продала 621 млрд сигарет в мире, но поставила цель к 2025 году получать хотя бы половину прибыли от продуктов, которые считаются менее вредными для здоровья.