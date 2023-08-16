Путин поручил помочь регионам, которым не хватает средств на IТ-инфраструктуру для школ

Президент России отметил важность реализации программы обучения школьников программированию

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил оказать финансовую поддержку регионам, которым не хватает средств для развития IТ-инфраструктуры для школ. На совещании с кабмином глава государства отметил, что правительство должно "подставить плечо" таким субъектам Федерации.

По словам президента, до сих пор во многих школах есть проблемы, связанные "с тем, что в отдельных регионах страны все-таки не хватает необходимых средств, ресурсов, для создания необходимой IТ-инфраструктуры". "Поэтому нужно Минцифры вместе с Минфином обязательно подумать на тему о том, как поддержать именно такие регионы, которым собственных средств не хватает", - сказал Путин.

Глава Минфина Антон Силуанов в ответ пообещал найти необходимые деньги, отметив, что средства на развитие IТ-инфраструктуры школ имеются и растут из года в год.

Путин заключил: "Я не думаю, что там уж такие запредельные цифры, потому что речь не обо всех регионах страны, а именно о тех, которые нуждаются в том, чтобы правительство подставило плечо". Он поручил в ближайшее время подготовить необходимые предложения.

На совещании президент РФ также отметил важность реализации программы обучения школьников программированию.