Маркетплейс "На_полке" планирует кратно нарастить оборот

Компания получил 690 млн рублей инвестиций

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Маркетплейс оптовых закупок "На_полке" в августе получил инвестиции в размере 690 млн рублей, компания планирует перезапуск проекта, расширение географии и увеличение ежемесячного оборота в пять раз - до 1 млрд рублей к 2024 году, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"Компания "На_полке" в августе 2023 года получила инвестиции в размере 690 млн рублей и объявила о перезапуске проекта. К 2024 году маркетплейс планирует увеличить ежемесячный оборот до 1 млрд рублей", - рассказали в пресс-службе. В сервисе уточнили, что на текущий момент оборот маркетплейса составляет порядка 200 млн рублей в месяц.

В компании также указали, что маркетплейс был приобретен и в последующем получил инвестиции от бенефициара - группы компаний "Алиди", одной из ведущих в России дистрибьюторских и логистических компаний.

В маркетплейсе отметили, что в достижении поставленной цели компании помогут полная смена команды, которая произошла недавно, а также географическая экспансия. "В планах по географической экспансии - раскатка во всех федеральных округах РФ, выход в Белоруссию и Казахстан", - рассказали ТАСС в пресс-службе.

Помимо этого, планируются изменения в функционале платформы, в том числе добавление дополнительных логистических и финансовых сервисов для поставщиков и производителей. "Нововведения сделают взаимодействие поставщиков и покупателей максимально удобным. В частности, новый подход позволит магазинам в регионах создавать кастомизированный ассортимент, который необходим именно их покупателям", - добавили в компании.

Сервис "На_полке" объединяет более 5 тыс. клиентов и 80 поставщиков из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Ярославля, Новосибирска и Казани. В каталоге сервиса представлено более 50 тыс. товаров из различных категорий. Средний чек B2B-покупателей составляет 12,5 тыс. рублей.