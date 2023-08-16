GS Group начал выпуск первого российского медиахаба "Селигер" под Калининградом

Общая стоимость проекта - 1 млрд 250 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 16 августа. /ТАСС/. Холдинг GS Group запустил в инновационном кластере "Технополис GS" в городе Гусеве Калининградской области производство первого российского мультимедийного центра для дома "Селигер". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

Медиахаб "Селигер" дает пользователю возможность смотреть телевидение через спутник, интернет или эфир. Предусматривает независимый просмотр на пяти устройствах, позволяет производить запись и перезапись контента для просмотра в удобное время, предусматривает возможность подключения съемных жестких дисков, поддерживает Wi-Fi и Bluetooth3. Память 1 ГБ в комплекте.

"Продукт инновационный, продукт очень современный, красивый, эстетичный. <...> Мы сейчас прошли по всему циклу [производства] - нет никаких сомнений, что сегодня мы в России обладаем современными производствами радиоэлектронной аппаратуры и способны делать продукты <...> c хорошими потребительскими свойствами", - сказал на церемонии запуска производства заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, выразив уверенность в конкурентоспособности медихаба.

Общая стоимость проекта - 1 млрд 250 млн рублей, значительная часть которой была покрыта государственной субсидией, добавил замминистра, отметив, что Минпроторг РФ будет продолжать поддерживать GS Group в разработке и внедрении новых продуктов.

Президент холдинга GS Group Андрей Ткаченко отметил, что холдинг впервые воспользовался государственной субсидией. "Мы предполагаем, что уже не позднее третьего квартала 2024 года мы полностью отчитаемся за использование этих денег, ну и, собственно говоря, считаем, что мы будем одним из примеров, как все-таки можно использовать государственные деньги позитивно для развития отрасли и Калининградской области, применительно к тому, что мы большую часть этих денег тратим именно в Калининградской области, а не где бы то ни было, - сказал он. - Мы надеемся, что этот продукт действительно некоторым образом сдвинет ситуацию в российской электронике".

О холдинге

GS Group - российский инвестиционно-промышленный холдинг. Ключевая компетенция - разработка и производство электроники. В списке основных направлений деятельности также разработка и производство микроэлектроники, разработка и интеграция программных продуктов. Центральный офис холдинга находится в Санкт-Петербурге.

Флагманский инвестиционный проект - расположенный в Калининградской области инновационный кластер "Технополис GS", где производятся микроэлектронные компоненты, а также электроника гражданского назначения по принципу полного цикла: от схемотехники и корпусирования чипов до упаковки готового продукта.