Депутат Госдумы Гусев считает, что идеи о поправках в закон о такси поступят в октябре

В федеральном законе об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси устанавливается несколько требований к работе такси и расширяется государственное регулирование отрасли

ЧЕБОКСАРЫ, 16 августа. /ТАСС/. Госдума рассчитывает получить в октябре первые предложения от перевозчиков о поправках к новому федеральному закону о такси, основные положения которого вступят в силу 1 сентября. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев на церемонии открытия в Чувашии конкурса "Лучший водитель такси в России".

"Через две недели вступает в силу новый закон о такси. <...> Когда такой большой закон начинает работать, всегда будут возникать какие-то нестыковки, сложности, шероховатости. Возможно, потребуются изменения, поправки в этот закон. И мы договорились, что в октябре мы в Государственной думе ждем уже первых поправок", - сообщил Гусев по итогам круглого стола с участием представителей отрасли.

Журналистам Гусев пояснил, что с участниками круглого стола есть договоренность о новой встрече в октябре. "Договорились, что в начале октября встречаемся вновь и отрасль готовит те предложения, изменения, поправки в законодательство, которые нужно принять, чтобы <...> на такси всем ездить было здорово", - отметил депутат.

Он добавил, что ранее вместе с группой депутатов от разных фракций внес предложения о временной приостановке действия ряда положений нового закона. "Есть сложности с тем, что в некоторых отдаленных территориях есть проблемы с прохождением техосмотра и есть проблемы с прохождением медицинского осмотра", - пояснил Гусев ТАСС.

По его словам, новый закон коснется примерно 3 млн таксистов. В федеральном законе об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси устанавливается ряд требований к работе такси и расширяется государственное регулирование отрасли.