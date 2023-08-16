Доля тарифа РЖД за пользование ж/д инфраструктурой не превышает 5% в стоимости 1 кг рыбы

Тариф в течение года не менялся, отметили в компании

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Доля тарифа РЖД за использование железнодорожной инфраструктуры составляет не более 5% в стоимости 1 кг рыбной продукции, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

"Доля тарифа РЖД за использование инфраструктуры железнодорожного транспорта в стоимости 1 кг рыбной продукции составляет в среднем не более 5%. Тариф РЖД в течение 2023 года не изменялся", - рассказали в компании.

В холдинге добавили, что общая стоимость перевозки рыбной продукции складывается из тарифа РЖД за перевозку, стоимости предоставления подвижного состава компанией-оператором и терминально-экспедиторских и иных услуг.

"Стоимость предоставления подвижного состава под перевозку рыбы определяется частными компаниями - собственниками на рыночных принципах, и ее динамика носит сезонный характер. В частности, рост стоимости предоставления рефрижераторных контейнеров при перевозке рыбной продукции с Дальнего Востока связан с неравномерностью предъявления грузов в течение года", - пояснили в холдинге.

В РЖД подчеркнули, что при снижении объема перевозок в первом полугодии стоимость предоставления подвижного состава уменьшается.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил, что агентство попросило ФАС проанализировать уровень стоимости услуг железнодорожного и морского транспорта до и во время лососевой путины на Дальнем Востоке. Он отметил, что есть ряд факторов, которые влияют на рост стоимости, среди них - тарифы в портах, сезонное завышение цен операторов подвижного состава.