Стоимость рефрижераторов при перевозке рыбы из ДФО растет из-за неравномерности перевозок

В РЖД отметили, что при снижении объема перевозок в первом полугодии стоимость предоставления подвижного состава снижается

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Рост стоимости предоставления рефрижераторных контейнеров при перевозке рыбы с Дальнего Востока связан с неравномерностью предъявления грузов в течение года, сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД.

"Стоимость предоставления подвижного состава под перевозку рыбы определяется частными компаниями - собственниками на рыночных принципах, и ее динамика носит сезонный характер. В частности, рост стоимости предоставления рефрижераторных контейнеров при перевозке рыбной продукции с Дальнего Востока связан с неравномерностью предъявления грузов в течение года", - пояснили в холдинге.

В РЖД подчеркнули, что при снижении объема перевозок в первом полугодии стоимость предоставления подвижного состава снижается.