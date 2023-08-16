Росрыболовство ожидает в 2023 году второй по объему в истории вылов лососевых

Он может составить около 600 тыс. тонн

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Росрыболовство ожидает в 2023 году второй в истории по объему вылов лососевых в России - около 600 тыс. тонн, по состоянию на 15 августа общий вылов достиг 528 тыс. тонн - в три раза выше уровня 2022 года. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.

"Путина развивается успешно. По оперативным данным на 15 августа, общий вылов достиг 528 тыс. тонн - это в три раза выше уровня 2022 года. Это будет второй по объему вылов лососевых за всю историю наблюдений. В 2018 году было 676 тыс. тонн, в этом году у нас прогноз - где-то 600 тыс. тонн", - сказал он.

Глава ведомства отметил, что лососевая путина имеет большое социально-экономическое значение для регионов Дальнего Востока и для российского потребителя в целом.

Ранее Шестаков говорил, что Росрыболовство ожидает в 2023 году одну из лучших лососевых путин, вылов прогнозировался в объеме более 500 тыс. тонн.