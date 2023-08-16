ФАС проанализирует обращение Росрыболовства о подорожании поставок рыбы с Дальнего Востока

Агентство ранее попросило антимонопольную службу проанализировать уровень стоимости услуг железнодорожного и морского транспорта до и во время лососевой путины на Дальнем Востоке

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует формирование стоимости услуг в связи с обращением Росрыболовства из-за повышения стоимости поставок рыбы из Дальневосточного федерального округа. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства служба примет меры, сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.

"В ФАС России поступило указанное обращение Росрыболовства. Служба проанализирует формирование стоимости услуг и в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства примет меры реагирования", - сказали в антимонопольном ведомстве.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил, что агентство попросило антимонопольную службу проанализировать уровень стоимости услуг железнодорожного и морского транспорта до и во время лососевой путины на Дальнем Востоке.