В Подмосковье 21 августа стартует прием заявок на гранты для компенсации части затрат

Гранты будут выделяться по кредитам от 50 млн рублей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Промышленные предприятия Подмосковья смогут подать заявку на гранты, с помощью которых можно компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитным договорам. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

"Новая мера поддержки промышленности Подмосковья. 21 августа стартует прием заявок на гранты, с помощью которых можно компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитным договорам. Документы принимаются до 28 августа включительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участвовать в конкурсе могут промышленные предприятия, занимающиеся импортозамещением. Гранты будут выделяться по кредитам от 50 млн рублей. Промышленники смогут рассчитывать на субсидию в размере до 90% от процентной ставки по договору. Максимальный размер поддержки - до 20 млн рублей для одного предприятия.

По данным пресс-службы, претендовать на гранты могут предприятия, зарегистрированные в регионе; кредитные транши должны быть использованы на приобретение спецоборудования, модернизацию производства или инжиниринг.