Росрыболовство предложило субсидировать ж/д перевозки горбуши для повышения ее доступности

Глава компании Илья Шестаков напомнил, что уже действует программа субсидирования железнодорожных перевозок социально значимых видов рыбной продукции, но пока только из минтая

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Росрыболовство предлагает ввести субсидирование железнодорожных перевозок горбуши, эта мера позволит сделать ее более доступной для потребителей. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.

"Уже действует программа субсидирования железнодорожных перевозок социально значимых видов рыбной продукции, но пока только из минтая. И мы уже видим результат - за год вырос объем перевозки минтая в центральную часть России в два раза. Мы предлагаем расширить эту меру и на горбушу", - сказал он.

Глава ведомства отметил, что горбуша - это недорогой и самый массовый вид тихоокеанских лососевых. Продукция из горбуши ориентирована именно на внутренний рынок и востребована у потребителя. "Считаем, что субсидирование тарифа сделает ее еще более доступной, а также позволит загрузить перерабатывающие предприятия в других регионах страны", - резюмировал Шестаков.