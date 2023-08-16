16 августа, 15:54

Росрыболовство призвало финансово поддержать рыбаков Азово-Черноморского бассейна

Это необходимо, чтобы сохранить рабочие места и рыболовные компании, сообщил глава организации Илья Шестаков

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Глава Росрыболовства Илья Шестаков считает важным поддержать рыбаков Азово-Черноморского бассейна, чтобы сохранить рабочие места и рыболовные компании. Об этом он заявил в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.

"Мы считаем важным поддержать их, чтобы сохранить рабочие места и сами рыболовные компании. Там сумма небольшая - порядка 220 млн рублей на следующий год. Просим поддержать", - сказал Шестаков.

Глава ведомства отметил, что рыбаки Азово-Черноморского бассейна в силу объективных причин испытывают сложности, промысел на данных территориях затруднен. 

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