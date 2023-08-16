В Новикомбанке назвали меры для ускорения технологического прорыва России

По словам зампреда правления банка Алексея Кузнецова, инструментов господдержки инвестиций достаточно, но следует обеспечить проекты поддержкой в течение всего срока реализации

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Расширение практики государственных гарантий для проектов с длинным инвестиционным циклом и предоставление господдержки для субсидирования НИОКР помогут ускорить технологический прорыв в России. Об этом заявил зампред правления Новикомбанка Алексей Кузнецов на организованном банком круглом столе "Структурная трансформация: финансы, технологии, люди. Время возможностей для ответственного бизнеса" в рамках форума "Армия-2023".

"Мы сформулировали несколько предложений, направленных на ускорение технологического прорыва. Для реализации проектов с длинным инвестиционным циклом, например, в станкостроении, нужно расширить практику предоставления гарантий и поручительств государства и институтов развития. При этом для достижения обозначенных целей принципиально важно, чтобы гарантии и поручительства имели характер безусловных и безотзывных обязательств", - сказал Кузнецов, чьи слова приводит пресс-служба банка.

Он отметил, что инструментов господдержки инвестиций достаточно, но следует обеспечить проекты поддержкой в течение всего срока реализации, что даст участникам процесса уверенность в долгосрочной перспективе.

"[Необходимо] включение в каждую меру господдержки промышленности возможности субсидирования НИОКР. Это позволит не только поддержать уже производящуюся продукцию, но заложить основы для производства продукции завтрашнего дня с улучшенными характеристиками", - добавил Кузнецов.

Также зампред правления банка считает необходимым применять специальное банковское регулирование к "зеленым проектам" по аналогии с проектами, направленными на достижение технологического суверенитета.

"Для удержания, мотивации и стимулирования высококвалифицированных инженерных работников предлагается принять федеральную программу льготной ипотеки по аналогии с такой программой, разработанной для IT-сотрудников", - также сказал он.

О круглом столе

В мероприятии, по информации пресс-службы, приняли участие представители промышленных предприятий, президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский, замдиректора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Артур Галиуллин и председатель совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Гамза.

Участники встречи обсудили роль финансовых институтов и промышленных предприятий в процессе ускоренного перехода к производству инновационной продукции и достижению технологического лидерства РФ, а также поделились экспертизой в сфере того, как государство, институты развития и финансовые организации участвуют в реализации долгосрочной стратегии развития отечественной промышленности. Высокий интерес вызвало обсуждение механизмов поддержки промышленности, которые позволяют существенно сократить издержки предприятий, говорится в сообщении.

"Этот круглый стол стал площадкой, где эксперты смогли поделиться идеями и обозначить возможности в вопросе достижения технологического лидерства Российской Федерации. Мы впечатлены активным участием в обсуждении и высоким уровнем обмена опытом и надеемся содействовать продолжению такого содержательного диалога в дальнейшем", - сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева, чьи слова приводятся в сообщении.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.