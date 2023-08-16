Лук в России подешевел на 7,6%

Свинина и курица подорожали на 1,5%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Репчатый лук в России с 8 по 14 августа 2023 года подешевел на 7,6%, картофель - на 7%, морковь - на 6,1% по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных Росстата.

"Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,4%, в том числе на лук репчатый - 7,6%, картофель - 7%, морковь - 6,1%, капусту белокочанную - 5,2%, помидоры - 4,3%, свеклу столовую - 3,5%, огурцы - 1,2%, бананы - 0,2%. В то же время цены на яблоки выросли на 1,2%", - говорится в документе.

Стоимость свинины и мяса кур за прошедшую неделю выросла на 1,5%, масла подсолнечного - на 0,5%, сосисок, сарделек, сахара-песка и крупы гречневой - на 0,4%, яиц куриных, риса и вермишели - на 0,3%, колбас вареных, рыбы мороженой и чая черного - на 0,2%, говядины, баранины, колбас полукопченых и варено-копченых, консервов мясных для детского питания, молока пастеризованного, хлеба ржаного, печенья, обедов в столовой, кафе и закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

По данным Росстата, с 8 по 14 августа снизились цены на молоко стерилизованное, смеси сухие молочные для детского питания, творог - на 0,3%, сметану, маргарин, консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания, макаронные изделия и муку пшеничную - на 0,1%.