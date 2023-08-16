Инфляция в России с 8 по 14 августа ускорилась до 0,1%

При этом неделей ранее она на уровне 0,01%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 8 по 14 августа 2023 года составила 0,1%, следует из данных Росстата.

При этом неделей ранее - с 1 по 7 августа - в РФ наблюдалась инфляция на уровне 0,01%.

С начала августа потребительские цены в стране выросли на 0,11%, с начала года - на 3,52%. В годовом выражении инфляция в РФ на 14 августа 2023 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 4,64%.

Продовольственные товары

За отчетный период цены на свинину и мясо кур выросли - на 1,5%, на масло подсолнечное - на 0,5%, на сосиски, сардельки, сахар-песок и крупу гречневую - на 0,4%, на куриные яйца, рис и вермишель - на 0,3%, на вареные колбасы, мороженую рыбу и черный чай - на 0,2%, на говядину, баранину, полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные консервы для детского питания, пастеризованное молоко, ржаной хлеб, печенье, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,4%. В том числе цены снизились на репчатый лук - на 7,6%, картофель - на 7%, морковь - на 6,1%, белокочанную капусту - на 5,2%, помидоры - на 4,3%, столовую свеклу - на 3,5%, огурцы - на 1,2%, бананы - на 0,2%. В то же время цены на яблоки выросли на 1,2%.

Снизились цены на стерилизованное молоко, сухие молочные смеси для детского питания, творог - на 0,3%, сметану, маргарин, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, макаронные изделия и пшеничную муку - на 0,1%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали аллохол - на 0,5%, метамизол натрия (отечественный анальгин) - на 0,4%, левомеколь - на 0,2%, нимесулид и эргоферон - на 0,1%. Цены на корвалол снизились на 0,4%, валидол - на 0,3%, комбинированные анальгетики - на 0,2%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали гигиенические прокладки - на 0,4%, детские подгузники - на 0,3%, пеленки для новорожденных - на 0,2%, спички и сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Цены на хозяйственное мыло снизились на 0,2%, стиральные порошки, туалетную бумагу и зубные щетки - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на электропылесосы - на 1,1%, на древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты - на 0,7%, на легковые автомобили иностранных марок и телевизоры - на 0,5%, джинсы и спортивные костюмы для детей - на 0,3%, майки, мужские футболки, смартфоны - на 0,2%, отечественные легковые автомобили, сигареты с фильтром, мужские носки, женские колготки и детские футболки - на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,5%, дизельное топливо - на 0,7%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета увеличилась на 0,9%.

Средняя стоимость проживания в хостелах выросла на 0,9%, в гостиницах категории "одна звезда", "две звезды" и в мотелях - на 0,3%, в гостиницах "три звезды" - на 0,2%, а также путевок в санатории - на 0,1%. Стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты снизилась на 0,1%.

