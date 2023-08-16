Рост цен бензина на АЗС в середине августа превысил уровень инфляции

С 8 по 14 августа 2023 года показатели выросли на 0,53% по сравнению с предыдущий неделей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Цены бензина на АЗС на неделе с 8 по 14 августа 2023 года выросли на 0,53% по сравнению с предыдущий неделей, при этом уровень инфляции за аналогичный период был в 5 раз ниже и составил 0,1%, следует из данных Росстата.

С начала года рост цен на бензин составил 6,03%, что также выше уровня инфляции в 3,52% за тот же период.

Рост стоимости дизельного топлива с 8 по 14 августа составил 0,65%, что в 6,5 раз больше уровня инфляции в 0,1%. С начала года цена дизеля выросла на 1,4%, что существенно больше роста цен в среднем по стране.

Министерство энергетики, комментируя ранее данные Росстата по росту цены бензина на АЗС выше инфляции, называло такую ситуацию временной. Так как стоимость моторного топлива определяется рынком, то в отдельные моменты происходят колебания, говорили в Минэнерго.

В министерстве добавляли, что уже принимаются шаги, направленные на снижение волатильности, в том числе было принято решение об увеличении минимальной доли биржевых продаж автомобильного бензина до 13%, и дизельного топлива - до 9,5%.

В пресс-службе напоминали, что Минэнерго ежесуточно мониторит ситуацию с обеспечением внутреннего рынка моторными топливами и доводит до компаний рекомендации по увеличению поставок на внутренний рынок.

Цены на АЗС росли выше инфляции и в июле 2023 года, когда они увеличились на 2,19% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом уровень инфляции за аналогичный период был в 3,5 раза ниже и составил 0,63%.