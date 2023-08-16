Цены производителей баранины в России в июле выросли на 21%

Одновременно снизились цены на модифицированные крахмалы, рыбные консервы, крахмальную патоку, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Цены производителей парной и охлажденной баранины в России в июле увеличились на 21,3% по сравнению с июнем, лапши - на 12,4%, говорится в материалах Росстата об индексе цен производителей промышленных товаров.

"В производстве пищевых продуктов увеличились цены на баранину парную, остывшую или охлажденную домашних овец и баранов на 21,3%, продукты готовые из рыбы прочие, не включенные в другие группировки - на 18,9%, жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел - на 15,9%, ракообразные мороженые - на 13,6%, лапшу - на 12,4%, филе рыбное мороженое - на 9,3%", - сообщает статистическое ведомство.

Одновременно снизились цены на модифицированные крахмалы - на 26,1%, прочие рыбные консервы, не включенные в другие группировки - на 12,7%, крахмальную патоку - на 10,5%.

В свою очередь в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, выросли цены на ацетилсалициловую кислоту (Аспирин) в пересчете за 10 таблеток по 500 мг - на 19,5%, бромгексин в пересчете на 10 таблеток по 8 мг - на 14,6%, противомикробные препараты для системного использования - на 7,8%.

В целом, по данным Росстата, цены производителей пищевых продуктов в июле увеличились на 1,5% по сравнению с июнем текущего года. В годовом выражении цены снизились на 0,3%. Цены производителей лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии в прошлом месяце выросли на 1,4% в месячном выражении и на 5,5% по сравнению с июлем 2022 года.