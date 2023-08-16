Бензин в России за неделю в среднем подорожал на 29 копеек

Средние потребительские цены достигли 53,98 рубля за 1 л

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 7 по 14 августа 2023 года выросли на 29 копеек - до 53,98 рубля за 1 л, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 24 копейки и составили 49,99 рубля за 1 л. Средние цены на бензин марки Аи-95 увеличились на 26 копеек, до 54,58 рубля за 1 л, стоимость Аи-98 выросла на 53 копейки и составила 65,34 рубля за 1 л. Дизельное топливо подорожало на 37 копеек, до 59,27 рубля.

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 82 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Чеченской республике - на 2%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены выросли на 0,4% и 0,6% соответственно. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 48,19 до 52,49 рубля, марки Аи-95 - от 53,39 до 58,69 рубля, марки Аи-98 и выше - от 63,39 до 67,49 рубля за 1 л. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 49,2 до 51,4 рубля, марки Аи-95 - от 53,1 до 56,28 руб., марки Аи-98 и выше - от 61,5 до 67,49 рубля за 1 л.

Объем производства бензина в РФ с 7 по 13 августа снизился на 3% по сравнению с предыдущей неделей - до 836,3 тыс. тонн. Объем производства дизельного топлива уменьшился на 2,8% и составил чуть более 1,72 млн тонн.