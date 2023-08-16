Промышленные производители России в июле повысили цены на товары на 1,4%

Так, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок возросли цены на необработанные природные алмазы (кроме технических) в полтора раза, янтарь - на 9,9%, дробленый природный камень - на 9,7%, товарную необогащенную железную руду - на 8,7%, нестабильный газовый конденсат - на 8,4%

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Цены российских производителей промышленных товаров в июле 2023 года, по предварительным данным, выросли на 1,4% по сравнению с июнем, говорится в материалах Росстата.

Так, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок возросли цены на необработанные природные алмазы (кроме технических) в полтора раза, янтарь - на 9,9%, дробленый природный камень - на 9,7%, товарную необогащенную железную руду - на 8,7%, нестабильный газовый конденсат - на 8,4%, доменный железорудный агломерат - на 8,3%, огнеупорные глины - на 8,2%, обезвоженную, обессоленную и стабилизированную нефть - на 7,6%.

Что касается обрабатывающих производств, то рост цен был отмечен среди отдельных видов прочей неметаллической минеральной продукции: на столовую и кухонную посуду из стекла, туалетные и канцелярские принадлежности из стекла, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла - на 16,8%, литое листовое стекло, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом - на 12%, электрические изоляторы и изолирующую арматуру из керамики - на 8,9%.

В производстве пищевых продуктов увеличились цены на парную, остывшую или охлажденную баранину - на 21,3%, прочие готовые продукты из рыбы, не включенные в другие группировки - на 18,9%, жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел - на 15,9%, мороженые ракообразные - на 13,6%, лапшу - на 12,4%, мороженое рыбное филе - на 9,3%. В то же время снизились цены на модифицированные крахмалы - на 26,1%, прочие рыбные консервы, не включенные в другие группировки, - на 12,7%, крахмальную патоку - на 10,5%.

В производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, выросли цены на ацетилсалициловую кислоту (аспирин), в пересчете за 10 таблеток по 500 мг - на 19,5%, бромгексин, в пересчете на 10 таблеток по 8 мг - на 14,6%, противомикробные препараты для системного использования - на 7,8%.