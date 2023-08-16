В Псковской области будущим педагогам планируют выплачивать губернаторскую стипендию

Ее размер составит от 3 до 5 тыс. рублей

ПСКОВ, 16 августа. /ТАСС/. В Псковской области, где отмечается кадровый дефицит в сфере образования, запустили программу по поддержке студентов-целевиков, обучающихся по этому профильному направлению. Такие обучающиеся будут получать губернаторскую стипендию, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

"В Год педагога и наставника мы приняли целый ряд мер для поддержки наших учителей. Внимание уделяем и тем, кто только планирует пополнить ряды педагогов - студентов, которые учатся по целевому направлению. Подписал постановление о порядке предоставления стипендий губернатора для студентов-целевиков, которые получают педагогическое образование", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что стипендия для студентов вузов составит 5 тыс. рублей, для учащихся профильных учреждений - 3 тыс. рублей. Чтобы получить стипендию, студенты должны до 1 октября представить в областной комитет по образованию заявление, в котором нужно указать наименование вуза или колледжа, сведения об отсутствии академической задолженности, согласие на обработку персональных данных и номер счета студента в банке.