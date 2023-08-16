МЭР заявило об ускорении годовой инфляции с 8 по 14 августа до 4,66%

По данным ведомства, неделей ранее она составляла 4,43%

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 8 по 14 августа ускорилась до 4,66% против 4,43% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России.

"На неделе с 8 по 14 августа 2023 года на потребительском рынке цены выросли на 0,10%. Год к году инфляция составила 4,66%. В секторе продовольственных товаров цены практически не изменились при ускорении удешевления плодоовощной продукции. В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,21% преимущественно за счет повышения темпов удорожания легковых автомобилей иностранных марок, а также электро- и бытовых приборов. В секторе услуг рост цен возобновился умеренными темпами", - отмечается в обзоре.

Ранее сообщалось, что по прогнозу Банка России, годовая инфляция в России в ближайшие месяцы продолжит повышаться, по итогам года составит 5-6,5%. По данным регулятора, в среднем за последние три месяца потребительские цены росли темпом 0,61% месяц к месяцу, что в годовом выражении соответствует 7,6%.

Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития России, подготовленному Минэкономразвития, инфляция в РФ в 2023 году прогнозируется на уровне 5,3%.