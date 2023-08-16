Расписки Globaltrans на Мосбирже росли на 5,8% на новостях о перерегистрации

Их стоимость достигала 757 рублей за бумагу

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Стоимость глобальных депозитарных расписок (ГДР) Globaltrans в ходе вечерней сессии торгов на Московской бирже росла на 5,84%, до 757 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 19:05 мск.

К 19:24 мск расписки замедлили рост, торговались на уровне 739 рублей за бумагу (+3,33%).

Ранее Globaltrans сообщил о том, что акционеры приняли решение о смене места регистрации компании с Кипра на свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market (ADGM).

Globaltrans Investment PLC - одна из ведущих групп в сфере грузовых железнодорожных перевозок, которая работает через свои дочерние компании в России и странах СНГ.