МВД зафиксировало рост числа киберпреступлений на 28% в сравнении с 2022 годом

В то же время на 24,8% уменьшилось количество мошенничеств с использованием электронных средств платежа

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Количество киберпреступлений за первое полугодие выросло почти на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"На 27,9% возросло количество зарегистрированных киберпреступлений. В то же время на 24,8% уменьшилось количество мошенничеств с использованием электронных средств платежа и на 8,7% - мошенничеств в сфере компьютерной информации", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что за семь месяцев этого года оперативная обстановка оставалась под контролем правоохранительных органов. По данным МВД, зарегистрировано на 2,3% меньше преступлений, а материальный ущерб от криминальных деяний снизился на 39,6%.