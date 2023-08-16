Чистая прибыль Росбанка в I полугодии по МСФО составила 18,8 млрд рублей

Чистая прибыль за II квартал 2023 года составила порядка 10 млрд рублей, что на 16% выше прибыли I квартала 2023 года

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль Росбанка по итогам января - июня 2023 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 18,8 млрд рублей, сообщается в материалах кредитной организации.

"Чистая прибыль после налогообложения по итогам первого полугодия 2023 года увеличилась до 18,8 млрд рублей на фоне роста всех категорий доходов. Чистая прибыль за II квартал 2023 года составила порядка 10 млрд рублей, что на 16% выше прибыли I квартала 2023 года", - говорится к сообщении банка.

Чистые процентные доходы Росбанка по итогам шести месяцев равнялись 31 млрд рублей

Кредитный портфель за первое полугодие составил 1,12 трлн рублей, увеличившись с начала года на 23%. Кредитный портфель юридических лиц вырос на 41% с начала года, до 506 млрд рублей. Розничный кредитный портфель при этом увеличился на 10%, до 651 млрд рублей.

Средства клиентов Росбанка по итогам января - июня текущего года возросли на 20%, до 1,4 трлн рублей. Средства юридических лиц увеличились на 23%, до 992 млрд рублей, физических лиц - на 14%, до 433 млрд рублей.

Росбанк входит в топ-15 российских банков по размеру активов и является одной из системно значимых кредитных организаций РФ. В апреле 2022 года французская группа Societe Generale объявила о прекращении деятельности в РФ и о продаже своей доли в Росбанке российской компании "Интеррос" Владимира Потанина. В ноябре того же года "Интеррос" завершил передачу 47,5% акций Росбанка Благотворительному фонду Владимира Потанина, сократив свою долю до 45%.